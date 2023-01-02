В России могут освободить школьников от оплаты общественного транспорта зимой
Депутат Власов предложил ввести для школьников бесплатный проезд зимой
В России могут сделать проезд на общественном транспорте для школьников бесплатным в зимний период. С таким предложением выступил депутат Госдумы Василий Власов в письме на имя главы Минтранса Виталия Савельева, пишет RT.
"Прошу вас рассмотреть вопрос о возможности введения бесплатного проезда на общественном транспорте для учащихся средних общеобразовательных школ в зимний период, когда невозможность использования общественного транспорта может привести к угрозе для здоровья и жизни ребёнка", — говорится в документе.
По словам депутата, весной 2021 года вступил в силу закон, который запрещает принудительно высаживать из общественного транспорта детей до 16 лет, у которых нет билета или возможности оплатить проезд. Однако СМИ часто пишут о злоупотреблениях контролёров. Так, сотрудники общественного транспорта просят выйти из салона школьников, которые не оплатили проезд по различным причинам, в том числе из-за заблокированной транспортной карты. Причём такие ситуации происходят и зимой.
Ранее в Саратовской области водитель высадил школьника в мороз из-за неработающей карты. Зампред Комитета по спорту, туризму и делам молодёжи областной думы Мария Усова заявила, что такое отношение к детям просто не укладывается в голове. Полиция под Саратовом обещала проверить эту информацию.
Агентство городских новостей "Москва" / Антон Кардашов