В России могут освободить школьников от оплаты общественного транспорта зимой

В России могут сделать проезд на общественном транспорте для школьников бесплатным в зимний период. С таким предложением выступил депутат Госдумы Василий Власов в письме на имя главы Минтранса Виталия Савельева, пишет RT.

"Прошу вас рассмотреть вопрос о возможности введения бесплатного проезда на общественном транспорте для учащихся средних общеобразовательных школ в зимний период, когда невозможность использования общественного транспорта может привести к угрозе для здоровья и жизни ребёнка", — говорится в документе.

По словам депутата, весной 2021 года вступил в силу закон, который запрещает принудительно высаживать из общественного транспорта детей до 16 лет, у которых нет билета или возможности оплатить проезд. Однако СМИ часто пишут о злоупотреблениях контролёров. Так, сотрудники общественного транспорта просят выйти из салона школьников, которые не оплатили проезд по различным причинам, в том числе из-за заблокированной транспортной карты. Причём такие ситуации происходят и зимой.