Британия объявила конкурс на создание альтернативного российскому урану топлива

Правительство Великобритании заявило о запуске конкурса на создание альтернативных российскому урану источников топлива для атомных электростанций. Как следует из заявления британского правительства, на эти цели предусмотрено 75 миллионов фунтов стерлингов.

"Производство ядерного топлива в Великобритании будет увеличено на сумму до 75 миллионов фунтов стерлингов в виде государственного финансирования Великобритании для поддержки разработки альтернатив российскому топливу и укрепления энергетической безопасности", — сказано в сообщении.

Заявки на участие в конкурсе будут приниматься с 20 февраля. Инициаторы убеждены, что деньги из фонда смогут привлечь инвестиции в разработки и помогут коммерциализации местного производства ядерного топлива. Также в сообщении указано, что сейчас российская сторона имеет около 20% мировых мощностей по переработке урана.