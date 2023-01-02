Британия объявила конкурс на создание альтернативного российскому урану топлива
Великобритания хочет устранить зависимость от российского урана за 75 млн фунтов
Предприятие по обогащению урана. Обложка © ТАСС / Донат Сорокин
Правительство Великобритании заявило о запуске конкурса на создание альтернативных российскому урану источников топлива для атомных электростанций. Как следует из заявления британского правительства, на эти цели предусмотрено 75 миллионов фунтов стерлингов.
"Производство ядерного топлива в Великобритании будет увеличено на сумму до 75 миллионов фунтов стерлингов в виде государственного финансирования Великобритании для поддержки разработки альтернатив российскому топливу и укрепления энергетической безопасности", — сказано в сообщении.
Заявки на участие в конкурсе будут приниматься с 20 февраля. Инициаторы убеждены, что деньги из фонда смогут привлечь инвестиции в разработки и помогут коммерциализации местного производства ядерного топлива. Также в сообщении указано, что сейчас российская сторона имеет около 20% мировых мощностей по переработке урана.
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