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2 января, 08:50

Британия объявила конкурс на создание альтернативного российскому урану топлива

Великобритания хочет устранить зависимость от российского урана за 75 млн фунтов

<p>Предприятие по обогащению урана. Обложка © ТАСС / Донат Сорокин</p>

Предприятие по обогащению урана. Обложка © ТАСС / Донат Сорокин

Правительство Великобритании заявило о запуске конкурса на создание альтернативных российскому урану источников топлива для атомных электростанций. Как следует из заявления британского правительства, на эти цели предусмотрено 75 миллионов фунтов стерлингов.

"Производство ядерного топлива в Великобритании будет увеличено на сумму до 75 миллионов фунтов стерлингов в виде государственного финансирования Великобритании для поддержки разработки альтернатив российскому топливу и укрепления энергетической безопасности", — сказано в сообщении.

Заявки на участие в конкурсе будут приниматься с 20 февраля. Инициаторы убеждены, что деньги из фонда смогут привлечь инвестиции в разработки и помогут коммерциализации местного производства ядерного топлива. Также в сообщении указано, что сейчас российская сторона имеет около 20% мировых мощностей по переработке урана.

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Оксана Попова

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