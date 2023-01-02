Предприимчивый москвич после разрыва решил отсудить все деньги, потраченные на бывшую

Житель Москвы после расставания с возлюбленной пошёл в суд, чтобы вернуть все потраченные на неё деньги. В частности, речь идёт об оплате кафе, такси и даже бензина для машины. Детали истории сообщает РИА "Новости".

Как рассказали агентству в Бутырском суде, молодые люди были в отношениях на протяжении года. Всё это время мужчина вёл себя как истинный джентльмен: баловал любимую подарками, оплачивал заправку автомобиля, ресторанов и такси. Однако после расставания обиженный москвич повёл себя далеко не по-джентльменски. Он пошёл в суд и решил вернуть все потраченные не экс-избранницу деньги.

В суде он аппеллировал тем, что якобы давал бывшей девушке в долг, и требовал вернуть ему всё до копейки. В качестве свидетеля он даже привёл подругу, которая подтвердила, что экс-возлюбленная её товарища действительно просила занять ей финансы на время.

Однако сама ответчица заявила, что между ней и истцом были хорошие и доверительные отношения. Он ухаживал за ней и в действительности переводил ей деньги, но только добровольно. В качестве доказательств она предоставила нотариально заверенные скриншоты их переписки. Слова девушки подтвердила и её мать. В итоге суд встал на сторону ответчицы и отклонил иск бывшего бойфренда.

"Отсутствие заключённых сторонами договоров дарения не дают оснований для взыскания добровольно передаваемых истцом в течение длительного времени денежных средств без намерения получения встречного обеспечения", — сказала судья.