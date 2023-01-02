Здоровая пища и вода: Россиянам дали советы по восстановлению организма после новогоднего застолья

В новогоднюю ночь россияне позволяют себе съесть множество разных блюд, включая не самые полезные, но на следующей день эта еда может отрицательно влиять на самочувствие. Как же помочь организму справиться с перееданием после застолья в Новый год, рассказали эксперты проекта Роспотребнадзора РФ "Здоровое питание".

1. Дождаться голода Так, если в новогоднюю ночь было обильное застолье, то 1 января лучше воздержаться от еды, пока не почувствуется голод. А ощутить его поможет прогулка на свежем воздухе длиной 15–20 минут. Как объяснили эксперты, она также поможет в борьбе с головной болью.

2. Пить воду Эксперты советуют сразу же после пробуждения выпить стакан тёплой воды. Это нужно, чтобы помочь пищеварению и работе выделительной системы. Пить следует и в течение дня в больших количествах, если накануне вы употребляли алкоголь. Также рекомендуется ягодный морс, минералка и вода с лимоном.

3. Не нужно есть всё сразу Речь идёт о тех оставшихся вкусных и не совсем полезных блюдах. Дождавшись голода, следует немного поесть, чтобы его утолить. Такой же манёвр нужно сделать и при следующем приёме пищи.

4. Постепенно включать в рацион здоровую еду Это нужно делать с каждым приёмом пищи. Например, советуют эксперты, съесть больше овощей и зелени. Также нужно помнить о сроках хранения блюд.

5. Голодать не нужно После уничтожения праздничных запасов садиться на диету или голодать не следует. Дело в том, что это будет новый стресс для организма, из-за чего могут начаться проблемы с пищеварением.

6. Сорбент после алкоголя При похмелье лучше принять сорбенты, например гели, растворимые в воде порошки или активированный уголь. Затем нужно выпить много воды и не есть ничего в течение 30–60 минут. На протяжении дня можно это повторить один или два раза.

7. Простая пища При проблемах с ЖКТ или неполадках с пищеварением после застолья рекомендуется есть более простую пищу. Так, следует потреблять меньше жирного и острого, готовых соусов, сладкого и так далее.