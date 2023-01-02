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2 января, 07:13

Первый человек занял место в очереди у стадиона, где пройдёт прощание с Пеле

Globo: Первый посетитель уже прибыл к стадиону "Сантоса", где пройдёт прощание с Пеле

В ФК "Сантос" одним из первых прибыл житель Сан-Паулу Маляр Эмилиу Карму ду Лима, чтобы занять место во главе очереди у входа на стадион, где состоится церемония прощания с легендарным бразильским футболистом Пеле. Об этом сообщает телеканал Globo.

Мужчина рассказал репортёрам, что проехал на автобусе почти 80 километров, чтобы провести ночь у ворот стадиона. Известно, что с собой у него еда, сок и семейные фото. По словам 58-летнего бразильца, проститься с Пеле его просила ныне покойная мать, которая так и не смогла посетить стадион ФК "Сантос".

"Мы лишились человека, который значил очень много для болельщиков "Сантоса", который подарил нам много радости. Думаю, его уход ощущают болельщики и других команд, ведь он был [достоянием] не только "Сантоса", но и всей Бразилии и даже всего мира. Ну кто за него не болел?" — подчеркнул мужчина.

Семья нарушила последнюю волю Пеле и изменила место его захоронения

Семья нарушила последнюю волю Пеле и изменила место его захоронения

Напомним, 29 декабря в возрасте 82 лет умер легендарный бразильский футболист Пеле. Прощание с трёхкратным чемпионом мира состоится на стадионе его родного футбольного клуба "Сантос" в Сан-Паулу. Церемония начнётся 2 января в 10:00 по местному времени (16:00 мск) и продлится сутки. После этого гроб с телом Пеле провезут по улицам города, в том числе мимо дома, где до сих пор живёт его столетняя мать, прежде чем отправить на вечный покой в некрополь.

Обложка ©

Shutterstock / A. RICARDO

Светлана Оперук

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