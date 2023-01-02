Первый человек занял место в очереди у стадиона, где пройдёт прощание с Пеле

В ФК "Сантос" одним из первых прибыл житель Сан-Паулу Маляр Эмилиу Карму ду Лима, чтобы занять место во главе очереди у входа на стадион, где состоится церемония прощания с легендарным бразильским футболистом Пеле. Об этом сообщает телеканал Globo.

Мужчина рассказал репортёрам, что проехал на автобусе почти 80 километров, чтобы провести ночь у ворот стадиона. Известно, что с собой у него еда, сок и семейные фото. По словам 58-летнего бразильца, проститься с Пеле его просила ныне покойная мать, которая так и не смогла посетить стадион ФК "Сантос".

"Мы лишились человека, который значил очень много для болельщиков "Сантоса", который подарил нам много радости. Думаю, его уход ощущают болельщики и других команд, ведь он был [достоянием] не только "Сантоса", но и всей Бразилии и даже всего мира. Ну кто за него не болел?" — подчеркнул мужчина.