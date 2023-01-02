Лавров исполнил желание мальчика из Москвы побывать внутри подлодки

"Мне очень приятно, что наше министерство будет той структурой, которая Максиму сделала новогодний подарок. На лодке там полностью покажут всё, мы договорились", — приводит слова министра ТАСС.

Выяснилось, что отец Максима моряк, а сам мальчик увлекается сборными моделями фирмы "Звезда". В связи с этим Лавров предложил купить один из таких наборов и подарить его Максиму. Когда же мальчик соберёт эту модель, её поставят в музее МИД России. После встречи Максим отправился внутрь 90-метровой дизельной подлодки Б-396 "Новосибирский комсомолец", которая является экспонатом Музея истории ВМФ РФ. Мальчику во время экскурсии рассказали о внутреннем устройстве судна, а также он исследовал приборы управления.