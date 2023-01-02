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2 января, 09:59

Лавров исполнил желание мальчика из Москвы побывать внутри подлодки

Лавров исполнил мечту мальчика из Москвы в рамках "Ёлки желаний"

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров исполнил мечту мальчика Максима из Москвы, который в рамках акции "Ёлка желаний" загадал побывать внутри подводной лодки. Видео опубликовано в телеграм-канале Правительства России.

Лавров подарил мальчику из Москвы экскурсию по подводной лодке. Видео © Telegram / Правительство России

"Мне очень приятно, что наше министерство будет той структурой, которая Максиму сделала новогодний подарок. На лодке там полностью покажут всё, мы договорились", — приводит слова министра ТАСС.

Выяснилось, что отец Максима моряк, а сам мальчик увлекается сборными моделями фирмы "Звезда". В связи с этим Лавров предложил купить один из таких наборов и подарить его Максиму. Когда же мальчик соберёт эту модель, её поставят в музее МИД России. После встречи Максим отправился внутрь 90-метровой дизельной подлодки Б-396 "Новосибирский комсомолец", которая является экспонатом Музея истории ВМФ РФ. Мальчику во время экскурсии рассказали о внутреннем устройстве судна, а также он исследовал приборы управления.

Кириенко исполнил желание мальчика из Луганска в рамках "Ёлки желаний"

Кириенко исполнил желание мальчика из Луганска в рамках "Ёлки желаний"

Ранее сообщалось, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу подарил девочке из Удмуртии шлем лётчика в рамках акции "Ёлка желаний". Подарок помогли подготовить художники РИА "Армия России": они нанесли на поверхность шлема изображение Су-35.

Обложка ©

Telegram / Правительство России

Светлана Оперук

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