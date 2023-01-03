Болтон предложил выгнать Турцию из НАТО
Болтон заявил, что членство Турции в НАТО должно быть поставлено под вопрос
Экс-помощник по нацбезопасности 45-го президента США Дональда Трампа Джон Болтон заявил, что членство Турции в НАТО должно быть поставлено под вопрос. По его мнению, поднять эту тему нужно уже в 2023 году, а причина — отказ Анкары занять жёсткую антироссийскую позицию по теме конфликта на Украине.
"Финляндия и Швеция приняли ошеломляющее решение присоединиться к НАТО, но торговые и военные партнёры России ещё не покинули её в час нужды, к сожалению, включая Турцию, чьё членство в НАТО должно быть под вопросом в 2023 году, если президент Эрдоган будет переизбран", — написал Болтон в статье для Daily Telegraph.
По его мнению, в ближайшие месяцы по-настоящему подвергнутся проверке "единство и решимость Запада".
Также Болтон прошёлся критикой по Германии: он посетовал на то, что Берлин так и не реализовал намерения увеличить расходы на оборону. Политик напомнил, что в 2023 году военный бюджет стал ФРГ меньше, чем был в 2022-м. А ещё Болтон отметил, что затягивание конфликта на Украине будет способствовать росту недовольства на Западе.
Как сообщал Лайф, ранее министр национальной обороны Турции Хулуси Акар призвал НАТО повлиять на Грецию, чтобы остановить её "провокационные действия". Эта тема — ещё один раздражитель в отношениях Анкары и Брюсселя.
/kremlin.ru