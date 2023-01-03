Болтон предложил выгнать Турцию из НАТО

Экс-помощник по нацбезопасности 45-го президента США Дональда Трампа Джон Болтон заявил, что членство Турции в НАТО должно быть поставлено под вопрос. По его мнению, поднять эту тему нужно уже в 2023 году, а причина — отказ Анкары занять жёсткую антироссийскую позицию по теме конфликта на Украине.

"Финляндия и Швеция приняли ошеломляющее решение присоединиться к НАТО, но торговые и военные партнёры России ещё не покинули её в час нужды, к сожалению, включая Турцию, чьё членство в НАТО должно быть под вопросом в 2023 году, если президент Эрдоган будет переизбран", — написал Болтон в статье для Daily Telegraph.

По его мнению, в ближайшие месяцы по-настоящему подвергнутся проверке "единство и решимость Запада".

Также Болтон прошёлся критикой по Германии: он посетовал на то, что Берлин так и не реализовал намерения увеличить расходы на оборону. Политик напомнил, что в 2023 году военный бюджет стал ФРГ меньше, чем был в 2022-м. А ещё Болтон отметил, что затягивание конфликта на Украине будет способствовать росту недовольства на Западе.