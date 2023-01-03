В России резко изменилась ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ

В России за последнюю неделю 2022 года заболеваемость гриппом и острыми респираторными заболеваниями снизилась на 29,3%. Такие данные привели в Роспотребнадзоре.

"На 52-й неделе 2022 года (26 декабря 2022 года — 1 января 2023 года) на территории Российской Федерации отмечается снижение суммарной заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) на 29,3% в сравнении с предыдущей неделей", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Среди циркулирующих по стране респираторных вирусов всё ещё главенствуют разновидности гриппа (81,3%). Самый активный сейчас — вирус гриппа A (H1N1) 2009, который называют свиным. На него приходится 60,8% заражений, и выявлен он по всей стране.

Из числа остальных респираторных вирусов лидируют респираторно-синцитиальные, риновирусы, аденовирусы. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что ситуация находится на контроле ведомства.