В Молдавию за неделю въехало 42 тысячи украинцев

" С 26 декабря 2022 года по 1 января 2023 года границу Молдавии пересекли 201 760 иностранцев. Касательно украинцев, за неделю суммарно в республику въехали 42 783 человека ", — написано на сайте ведомства.

Не все иностранцы смогли пересечь границу: во въезде было отказано 218 желающим. Больше всего прибыло из Румынии — 55% от общего количества, 29% — с Украины, 16% — через КПП в Кишинёвском международном аэропорту. Согласно сведениям МВД, с 24 февраля 2022 года территорию Молдавии пересекли свыше 650 тысяч беженцев, из которых 80 тысяч всё ещё находятся в стране, а 10,3 тысячи запросили убежища.