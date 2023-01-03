Опрос раскрыл страхи немцев перед нищетой и будущим

Жители Германии охвачены пессимизмом и всерьёз опасаются за своё благосостояние. Об этом пишет Die Welt, ссылаясь на итоги исследования потребительского доверия, которые подвела консалтинговая фирма EY.

Из-за того, что в в стране увеличились расходы на электроэнергию, да и стоимость жизни в целом возросла, немцы стали больше экономить. Из тысячи опрошенных почти четверть оценивают своё нынешнее финансовое положение более негативно, чем ранее. 56% респондентов видят будущее в пессимистичном свете. Год назад этот показатель составлял 34%, а до пандемии коронавируса — примерно 20%.

"И, похоже, улучшений не предвидится", — отмечает Die Welt.