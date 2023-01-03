Опрос раскрыл страхи немцев перед нищетой и будущим
Die Welt: Граждане Германии охвачены пессимизмом и боятся за своё благосостояние
Жители Германии охвачены пессимизмом и всерьёз опасаются за своё благосостояние. Об этом пишет Die Welt, ссылаясь на итоги исследования потребительского доверия, которые подвела консалтинговая фирма EY.
Из-за того, что в в стране увеличились расходы на электроэнергию, да и стоимость жизни в целом возросла, немцы стали больше экономить. Из тысячи опрошенных почти четверть оценивают своё нынешнее финансовое положение более негативно, чем ранее. 56% респондентов видят будущее в пессимистичном свете. Год назад этот показатель составлял 34%, а до пандемии коронавируса — примерно 20%.
"И, похоже, улучшений не предвидится", — отмечает Die Welt.
Ранее автор Die Welt Тобиас Кайзер заявил, что Между США и ЕС, хоть они и близкие союзники, не исключена торговая война. Начаться она может с ответа Евросоюза на принятый в США закон о снижении инфляции.
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