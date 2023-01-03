Минюст США обвинили в сокрытии документов о странных сделках семьи Байдена

Министерство юстиции США пытается скрыть документы с "чувствительной" информацией о сделках сына и брата президента США Джо Байдена – Хантера и Джима Байденов. Об этом пишет газета Daily Mail со ссылкой на юриста из Колорадо Кевина Эванса. По его словам, эти сделки касались Китая, России и Украины.

"Министерство юстиции пытается предотвратить раскрытие 400 страниц чувствительных документов по сделкам Хантера и Джима Байденов с Китаем, Россией и Украиной, притворяясь, будто их не существует", — пишет издание.

По его данным, Эванс подал в суд на Минюст США ещё в марте, получив отказ на запрос о соответствующих документах. Основанием для обращения был закон о свободе информации.

"Государственные юристы сперва признавали наличие не менее чем 400 страниц "потенциально релевантных" документов, но теперь пытаются уйти от этого, утверждая, что им "нечего подтвердить или опровергнуть" в отношении записей, удовлетворяющих его запрос", — рассказывает газета.

По её данным, администрация Байдена намерена наложить вето на публикацию архивных документов, касающихся его семьи. Как ожидается, она должна принять решение до февраля 2023 года. А действовать оно будет до 2020 года.