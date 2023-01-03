Россиян предупредили о новшестве в доставке пенсий

С 1 января этого года в России введены новые правила выплаты пенсий. Они в том числе касаются доставки наличных. Что изменилось, рассказала доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.

По её словам, новшества касаются примерно 10,4 млн человек – тех пенсионеров, которые получают пенсию от почтальона наличными. Лебединская пояснила, что ранее у пенсионера был один шанс получить деньги в назначенный день дома. Даже посещение врача уважительной причиной пропустить визит почтальона не считалось.

"В случае отсутствия, за деньгами приходилось идти лично на почту или ждать следующего месяца. Допускался и другой вариант-выдача доверенности. Если пенсионер планировал длительную поездку, ему предлагали оформить перевод пенсии на сберкнижку или карту. Новый порядок сделал получение пенсии намного удобнее", — разъяснила доцент агентству "Прайм".

По её словам, теперь почтальон должен сделать три попытки вручить деньги лично. Если в первый раз не получилось, затем нужно явиться, известив пенсионера о визите. Крайняя дата — 25-е число каждого месяца, независимо от графика.

Есть и одно "но". Если в течение полугода пенсионера не бывает в дни доставки дома, то приносить ему пенсию прекращают. Тогда он будет вынужден писать заявление в Пенсионный фонд о возобновлении доставки.