Пенсии, пособия, штрафы, больничные: Как изменится жизнь россиян с 1 января 2023 года Перипетии 2022-го оставили серьёзный след в социальной и экономической политике государства. Поэтому вектор на развитие целого ряда сфер порадует россиян в год Чёрного Кота/Кролика. 31 декабря 2022, 23:40 Обложка © Shutterstock

Новое пособие на детей в 2023 году

С 1 января 2023 года в России начнёт действовать новое универсальное пособие для семей с детьми до 17 лет, которые обладают статусом малоимущих. Выплата объединит в себе все существующие меры поддержки родителей и беременных женщин с низким уровнем дохода.

Материнский капитал в 2023 году

Программу материнского капитала в России решено продлить ещё на три года. В 2023 году его сумма будет проиндексирована на 12,4%. Для первого ребёнка сумма выплаты составит 590 тысяч рублей, для второго — 780 тысяч рублей.

Лекарства для детей-инвалидов

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Дети в возрасте до 18 лет, имеющие редкие и тяжёлые заболевания, начнут получать лекарства за счёт средств федерального бюджета. Кроме того, их родители смогут бесплатно находиться со своими детьми в стационаре.

Больничные листы

Максимальный размер выплаты по больничному листу будет увеличен до 2736,99 рубля за день больничного и 84 846,69 рубля — за месяц. Речь идёт о россиянах, чей трудовой стаж составляет не менее восьми лет.

Индексация пенсии в 2023 году

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Российские пенсионеры получат индексацию пенсий с 1 января 2023 года по старости на 4,8%. Минимальный размер пенсии увеличится до 12 363 рублей. Также будет проиндексирована и страховая пенсия, в среднем ежегодно она будет увеличиваться на 6,8%.

Увеличение МРОТ

Первый месяц 2023 года повлечёт за собой увеличение размера МРОТ до 16 242 рублей и прожиточного минимума, который теперь составит 14 375 рублей.

Пошлины для автомобилистов в 2023 году

С 1 января 2023 года для водителей будет введена госпошлина за регистрационные действия, которые до этого производились бесплатно. 1000 рублей — за выдачу разрешения на внесение изменений в конструкцию транспортного средства в эксплуатации; 1500 рублей будет стоить выдача свидетельства о допуске транспортного средства к перевозке опасных грузов; 1000 рублей — продление срока действия свидетельства о допуске транспортного средства к перевозке опасных грузов. Кроме того, будет увеличена до 1500 рублей пошлина за выдачу свидетельства о безопасности транспортного средства с изменённой конструкцией.

Штрафы ГИБДД в 2023 году

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С 1 января долги по штрафам ГИБДД и другим задолженностям государство будет списывать с банковских карт и счетов граждан без оформления бумажных документов.

Кадастровая стоимость земельных участков

С 1 января 2023 года изменится кадастровая стоимость земельных участков. Это отразится на арендной плате по договорам аренды территорий, государственная собственность которой не разграничена.

Инвестиционный налоговый вычет

В России вводится налоговый вычет для компаний, которые поддерживают детские сады, школы, техникумы, колледжи и вузы. Известно, что закон позволит развивать профильные образовательные организации — помогать им безвозмездно проводить ремонты и передавать в пользование новые здания либо перечислять деньги.

Пятилетние тарифы на электричество в 2023 году

Тарифы на передачу электроэнергии в регионах со следующего года будут устанавливаться на пять лет. Мера позволит повысить инвестиционную привлекательность электроэнергетической отрасли и будет способствовать улучшению качества электроснабжения, расcчитывают законодатели.

Авторы Елена Стафеева