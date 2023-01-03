Британцам предрекли "жёсткий, мрачный, суровый" год

Великобритания в 2023 году столкнётся с рецессией, которая станет самой сильной среди стран "Большой семёрки" (G7). Об этом пишет газета Financial Times, основываясь на мнении опрошенных экспертов.

Они считают, что Британия столкнётся с самыми длительными последствиями пандемии коронавируса и украинского кризиса. Инфляционный шок будет ощущаться дольше, чем в любой другой стране G7. Банк Англии будет вынужден сохранять на высоком уровне ключевую ставку, а правительство — проводить жёсткую фискальную политику. ВВП продолжит падение в наступившем году. Всё это скажется на доходах граждан, которые и без того уже ощущают проблемы из-за роста цен на продукты и электроэнергию.

По мнению экспертов, для жителей королевства 2023 год будет "жёстким, мрачным, суровым, несчастным или ужасным". В аналитической компании Consensus Economics считают, что в 2023 году ВВП страны сократится на 1%, тогда как ВВП еврозоны — на 0,1%, а экономика США увеличится на 0,25%.