Лолита рассказала, как её обворовали в новогоднюю ночь

Российская певица Лолита Милявская рассказала, как стала жертвой воров в новогоднюю ночь. По словам артистки, это произошло несколько лет назад, когда она впервые и единственный раз решила не работать в Новый год, а немного отдохнуть.

Тогда вместе с мужем она отдыхала на даче у крупного бизнесмена. Между делом Лолита отметила, что ненавидела всех артистов, которые их развлекали, потому как, пока она "ела свой салат", другие в этот момент зарабатывали деньги. Кража, по словам Лолиты, произошла, когда муж позвал её смотреть салют. Вернувшись за стол, певица обнаружила, что её телефона уже нет.

"Его украли, скорее всего, официанты, которые нас обслуживали. Но мне неудобно было их досматривать. К тому же муж сказал, что подарит новый телефон", — рассказала Лолита журналистам МК.

По словам певицы, она запомнила этот праздник на всю жизнь и с тех пор всегда работает в новогоднюю ночь — вне зависимости от обстоятельств. К тому же, подчеркнула Лолита, она любит работать.