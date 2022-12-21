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21 декабря, 14:23

Лолита призналась, что закрутила роман с поклонником

Певица Лолита подтвердила, что встречается с поклонником

<p>Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев</p>

Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Российская певица Лолита Милявская подтвердила, что встречается со своим поклонником. Об этом она рассказала в шоу МУЗ PRO-НОВОСТИ на YouTube.

"У меня не только сердце, у меня весь ливер занят!" ответила она на вопрос об отношениях.

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Певица не раскрыла личность возлюбленного. Она поделилась, что первым о её новых отношениях узнал певец Коста Лакоста. По словам артистки, тот пообещал заступиться за неё, "если вдруг что".

"Пока я не обращалась, так что всё нормально", — пошутила певица.

Ранее Лайф писал о том, что певица Лолита Милявская призналась, что была влюблена в нынешнего президента Украины Владимира Зеленского как в лучшего продюсера, но впоследствии он подтвердил тезис о том, что артистам не стоит лезть в политику.

Илья Суриков

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