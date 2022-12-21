Лолита призналась, что закрутила роман с поклонником
Певица Лолита подтвердила, что встречается с поклонником
Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Российская певица Лолита Милявская подтвердила, что встречается со своим поклонником. Об этом она рассказала в шоу МУЗ PRO-НОВОСТИ на YouTube.
"У меня не только сердце, у меня весь ливер занят!" — ответила она на вопрос об отношениях.
Певица не раскрыла личность возлюбленного. Она поделилась, что первым о её новых отношениях узнал певец Коста Лакоста. По словам артистки, тот пообещал заступиться за неё, "если вдруг что".
"Пока я не обращалась, так что всё нормально", — пошутила певица.
Ранее Лайф писал о том, что певица Лолита Милявская призналась, что была влюблена в нынешнего президента Украины Владимира Зеленского как в лучшего продюсера, но впоследствии он подтвердил тезис о том, что артистам не стоит лезть в политику.