Лолита призналась, что закрутила роман с поклонником

Российская певица Лолита Милявская подтвердила, что встречается со своим поклонником. Об этом она рассказала в шоу МУЗ PRO-НОВОСТИ на YouTube.

"У меня не только сердце, у меня весь ливер занят!" — ответила она на вопрос об отношениях.

Певица не раскрыла личность возлюбленного. Она поделилась, что первым о её новых отношениях узнал певец Коста Лакоста. По словам артистки, тот пообещал заступиться за неё, "если вдруг что".

"Пока я не обращалась, так что всё нормально", — пошутила певица.