Мишустин вспомнил, как получил пятёрку за выдуманное стихотворение Маяковского

Премьер-министр Михаил Мишустин вспомнил, как в школьные годы ради шутки выдумал "стихотворение Владимира Маяковского" для сочинения на выпуском экзамене и получил за него пятёрку. Историей глава правительства поделился на встрече со своими школьными учителями литературы и физики Ларисой Барашевой и Ниной Гусак.

"Помните тему сочинения, которая была у нас на выпускном? Лирика в поэзии Маяковского. Нам всё равно было про что писать — Лариса Анатольевна так глубоко все темы с нами проработала. Главное было не ошибиться, поставить запятую правильно", — вспомнил Мишустин.

Он добавил, что ради спора с другом написал в сочинении выдуманное стихотворение, но рецензия из РОНО пришла положительная, работу оценили на отлично. По словам премьера, в отзыве было написано, что "ученик глубоко проработал вопросы лирики в поэзии Маяковского". А выдуманное стихотворение звучало так: "Социализмом построен костяк, последний враг вымер. Товарищ, так славь же Отечество так, как славил его Маяковский Владимир". Мишустин отметил, что учительница литературы попросила тогда его никому не рассказывать об этой шутке.