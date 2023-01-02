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1 января, 23:08

Гинцбург посоветовал россиянам привиться от гриппа в новогодние праздники

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург призвал россиян привиться от гриппа в период новогодних праздников.

"На праздниках вакцинироваться надо обязательно, вирус никуда не делся. Правильно, если у человека в период праздников будет иммунная защита", — сказал Гинцбург в беседе с ТАСС.

В России создана вакцина, защищающая от гриппа до четырёх лет

В России создана вакцина, защищающая от гриппа до четырёх лет

Учёный также пояснил, что употребление спиртного во время новогоднего застолья не окажет влияния на эффективность вакцины и не помешает выработке антител к вирусу.

Как сообщал Лайф, ранее Минздрав выступил с рекомендациями на фоне распространения гриппа H1N1. Жителям тех регионов, в которых пока не наблюдается роста заболеваемости, нужно сделать прививки.

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Unsplash

Юлия Коновалова

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