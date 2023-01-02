Гинцбург посоветовал россиянам привиться от гриппа в новогодние праздники

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург призвал россиян привиться от гриппа в период новогодних праздников.

"На праздниках вакцинироваться надо обязательно, вирус никуда не делся. Правильно, если у человека в период праздников будет иммунная защита", — сказал Гинцбург в беседе с ТАСС.

Учёный также пояснил, что употребление спиртного во время новогоднего застолья не окажет влияния на эффективность вакцины и не помешает выработке антител к вирусу.