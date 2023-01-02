Гинцбург посоветовал россиянам привиться от гриппа в новогодние праздники
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург призвал россиян привиться от гриппа в период новогодних праздников.
"На праздниках вакцинироваться надо обязательно, вирус никуда не делся. Правильно, если у человека в период праздников будет иммунная защита", — сказал Гинцбург в беседе с ТАСС.
Учёный также пояснил, что употребление спиртного во время новогоднего застолья не окажет влияния на эффективность вакцины и не помешает выработке антител к вирусу.
Как сообщал Лайф, ранее Минздрав выступил с рекомендациями на фоне распространения гриппа H1N1. Жителям тех регионов, в которых пока не наблюдается роста заболеваемости, нужно сделать прививки.
Unsplash