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1 января, 23:06

Польской журналистке разбил сердце отдых в Египте, и всё из-за счастливых россиян

Журналистку польского Onet Гомулку шокировал разговор с россиянами во время отдыха в Египте

<p>Обложка © Freepik.com / <a href="https://ru.freepik.com/free-photo/female-in-abu-simbel-temple-in-southern-egypt-next-to-lake-nasser_23834829.htm#page=5&query=%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82&position=35&from_view=search&track=sph" target="_blank" rel="noopener noreferrer">wirestock</a></p>

Обложка © Freepik.com / wirestock

Журналистка польского издания Onet Наталия Гомулка (Natalia Gomułka) решила проверить, как отдыхают россияне в Египте и какие изменения произошли в связи с введением санкций в отношении РФ. Обнаруженное её шокировало.

"В первый же день своего пребывания в Египте я заметила, что на курорте очень много россиян. Сначала они не особенно бросались в глаза, но со временем я заметила, что русские, как и прежде, ведут себя так, будто они особенные, и подчёркивают своё превосходство над остальными", — утверждает журналистка, даже не пытаясь скрыть свою неприязнь к гражданам РФ.

Гомулка без всякого стеснения признаётся, что ей неприятно "видеть российских туристов, вовсю веселящихся на роскошных курортах". Она красочно описывает, как первый раз "почувствовала на спине мурашки, увидев загорающего в шезлонге россиянина, который смотрел что-то на экране смартфона и при этом хохотал во весь голос". Что именно её так оскорбляет — право человека на радость или наличие телефона, — полька не уточняет.

Эмоциональное повествование журналистка продолжает, описывая второй случай, когда ощутила "колоссальное отвращение" из-за меню одного из ресторанов на русском языке. Там не было ни слова по–английски, возмущается она и добавляет, что даже потеряла аппетит. Гомулка с сожалением убедилась, что в Египте всё рассчитано на российского туриста. Её до глубины души обидело то, что обслуживающий персонал несколько раз обращался к ней на русском языке. Ещё один "минус", по её мнению, — звучавшие во многих заведениях русские песни. Она трагически отмечает, что русские обычно "срывались с мест и пускались в пляс, после чего выражали свой буйный восторг оглушительными аплодисментами".

Гомулка продолжила своё "исследование" и решила побеседовать с российской парой на пляже. Оказалось, что они второй раз за год приезжают в Египет. Журналистка после этой беседы решила обходить россиян стороной и в очередной отпуск поехать туда, где у неё будет минимум шансов их встретить.

Андрей Бражников

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