Лёгкие, мозг, психоз: Что происходит с человеческим телом в "зоне смерти" Эвереста

Человеческий организм лучше всего работает на уровне моря — именно здесь объём кислорода достаточен для нашего мозга и лёгких. На высоте органы начинают страдать, а некоторые и вовсе могут отказать. На Эвересте есть "зона смерти", где концентрация кислорода падает настолько, что человек начинает медленно умирать. Об опасностях, которые таятся в этом районе, рассказала изданию Business Insider Шонна Берк — альпинистка, покорившая Джомолунгму в 2005 году.

"Зона смерти" начинается на высоте более 8000 метров. Там мозг и лёгкие испытывают кислородное голодание, у них повышается риск сердечного приступа и инсульта, возникает ощущение, что "тело начинает умирать, минута за минутой, клетка за клеткой", говорит Берк. По словам альпинистов, "вы будто бежите по беговой дорожке и дышите через соломинку".

"Ваше тело разрушается и, по сути, умирает. Это становится гонкой на время", — признаётся Шонна.

Когда количество кислорода в крови падает ниже определённого уровня, частота сердечных сокращений увеличивается до 140 ударов в минуту, следовательно, растёт риск сердечного приступа. В течение этих недель на больших высотах организм начинает вырабатывать больше гемоглобина, а это чревато сгущением крови. В итоге сердцу становится труднее перекачивать кровь по всему телу. Это может привести к инсульту или скоплению жидкости в лёгких.

На Эвересте распространено состояние, называемое высотным отёком лёгких (ВОЛ), — быстрая проверка стетоскопом может выявить щёлкающий звук, когда жидкость, просочившаяся в лёгкие, хрипит. Другие симптомы ВОЛ — утомляемость, чувство надвигающегося удушья ночью, слабость и постоянный кашель с выделением белой водянистой или пенистой жидкости. Иногда кашель бывает настолько сильным, что может сломать или отделить рёбра.