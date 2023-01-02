Арестович призвал установить монархию на Украине и помечтал о возвращении короля Арагорна

Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович провёл аналогию ситуации на Украине с "Властелином колец" и заявил, что в стране нужно установить монархию.

"Если мы в сценарии "Властелина колец", а все это понимают, должно быть возвращение короля, то есть Арагорна. А Украина готова к монархии? А я тебе скажу, если считать рационально, единственный способ перебить всё московское — это объявить монархию здесь. И сказать, что мы собираем земли Рюриковичей. В Британии же есть монархия, правильно? Не худшая страна мира", — сказал Арестович в интервью солисту группы "Вопли Видоплясова" Олегу Скрипке, отрывок из которого опубликован на странице политика в телеграм-канале.

Также Арестович напомнил, что в Испании вновь установили монархию после правления Франсиско Франко. Кроме того, "очень сильное движение" за восстановление такой формы правления есть во Франции. Украинский политик также отметил, что в Бельгии королевскую династию выбрали лишь в XIX веке.