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1 января, 21:10

Арестович призвал установить монархию на Украине и помечтал о возвращении короля Арагорна

Советник главы офиса Зеленского Арестович предложил установить на Украине монархию

<p>Алексей Арестович. Фото © <a href="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/79/%D0%90%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9_2021.07.01.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Алексей Арестович. Фото © Wikipedia

Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович провёл аналогию ситуации на Украине с "Властелином колец" и заявил, что в стране нужно установить монархию.

"Если мы в сценарии "Властелина колец", а все это понимают, должно быть возвращение короля, то есть Арагорна. А Украина готова к монархии? А я тебе скажу, если считать рационально, единственный способ перебить всё московское — это объявить монархию здесь. И сказать, что мы собираем земли Рюриковичей. В Британии же есть монархия, правильно? Не худшая страна мира", — сказал Арестович в интервью солисту группы "Вопли Видоплясова" Олегу Скрипке, отрывок из которого опубликован на странице политика в телеграм-канале.

Появилось подтверждение службы Арестовича в военной разведке

Появилось подтверждение службы Арестовича в военной разведке

Также Арестович напомнил, что в Испании вновь установили монархию после правления Франсиско Франко. Кроме того, "очень сильное движение" за восстановление такой формы правления есть во Франции. Украинский политик также отметил, что в Бельгии королевскую династию выбрали лишь в XIX веке.

Ранее советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович заявил, что Киев может лишиться поддержки главного союзника в лице Вашингтона после 2023 года. При этом Арестович отметил, что даже в этом случае рассчитывает на поддержку Евросоюза, а также на украинский военно-промышленный комплекс.

Юлия Коновалова

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