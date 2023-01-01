Подполковник из США сообщил Зеленскому "очень плохую новость" по поведению Байдена
Подполковник США Дэвис заметил молчание Байдена в ответ на просьбу Зеленского о бронетехнике
Владимир Зеленский и Джо Байден. Обложка © Telegram-канал / V_Zelenskiy_official
Президент США Джо Байден на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Вашингтоне промолчал на просьбу передать Киеву как можно больше бронетехники. На "очень плохую новость" для лидера Незалежной указал подполковник американской армии Дэниел Дэвис в статье для 19Fortyfive.
"Показательно, что Зеленский покинул Вашингтон, а Байден умолчал об отправке более чем одной батареи ПВО Patriot, каких-либо поставках танков, бронетранспортёров и сотен артиллерийских орудий", — обратил внимание Дэвис.
По оценке американского офицера, анализ действий США и НАТО доказывает, что Запад старается избежать прямого военного столкновения с Россией, в результате которого мир может погрузиться в пучину ядерной войны. Он назвал это правильным подходом и похвалил Белый дом за "разумную сдержанность".
Напомним, на встрече с президентом США Джо Байденом Зеленский озвучил несколько просьб. Американцев особо разгневала наглая шутка украинского лидера о зенитных ракетных комплексах Patriot. После переговоров Зеленского сравнили с царём Иродом, а Соединённые Штаты — с близкой к упадку Римской республикой.