Президент США Джо Байден на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Вашингтоне промолчал на просьбу передать Киеву как можно больше бронетехники. На "очень плохую новость" для лидера Незалежной указал подполковник американской армии Дэниел Дэвис в статье для 19Fortyfive.

"Показательно, что Зеленский покинул Вашингтон, а Байден умолчал об отправке более чем одной батареи ПВО Patriot, каких-либо поставках танков, бронетранспортёров и сотен артиллерийских орудий", — обратил внимание Дэвис.

По оценке американского офицера, анализ действий США и НАТО доказывает, что Запад старается избежать прямого военного столкновения с Россией, в результате которого мир может погрузиться в пучину ядерной войны. Он назвал это правильным подходом и похвалил Белый дом за "разумную сдержанность".