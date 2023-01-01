Над Оренбургской областью запретили запускать частные беспилотники

"Запретить использование беспилотных воздушных судов на территории Оренбургской области, за исключением используемых органами государственной власти, подведомственными им организациями, иными предприятиями или организациями по договору с органами государственной власти и подведомственными им организациями в рамках возложенных на них функций", — сказано в документе.