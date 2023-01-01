Над Оренбургской областью запретили запускать частные беспилотники
Оренбургский губернатор Паслер запретил запускать частные беспилотники в области
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер подписал указ, который запрещает использование частных беспилотников на территории региона.
"Запретить использование беспилотных воздушных судов на территории Оренбургской области, за исключением используемых органами государственной власти, подведомственными им организациями, иными предприятиями или организациями по договору с органами государственной власти и подведомственными им организациями в рамках возложенных на них функций", — сказано в документе.
Данное ограничение будет действовать до снятия режима уровня базовой готовности, введённого ранее в Оренбургской области указом президента РФ.
А ранее Росавиация продлила режим ограничения полётов до 8 января. Закрытие также касается аэропортов Анапы, Геленджика и Краснодара. Для организации перевозки пассажиров рекомендуют использовать аэропорты Сочи, Минеральных Вод.