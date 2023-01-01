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1 января, 19:44

1 января в Москве стало самым тёплым за всю историю наблюдений

Синоптик Тишковец: Погода в Москве побила температурный рекорд 1973 года

В Москве 1 января температура воздуха прогрелась до плюс 4,5 градуса, побив тем самым рекорд полувековой давности, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По словам синоптика, предыдущий рекорд был установлен в 1973 году, когда температура поднялась до плюс 4,2 градуса.

"Сегодня в Москве плюс 4,5 градуса", отметил Тишковец и добавил, что таким образом это 1 января стало самым тёплым за всю историю наблюдений.

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Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов сообщил, что наступление Нового года принесёт с собой жителям центральной части России перепады погоды и температур. По словам эксперта, уже с 2-го числа начнётся похолодание — в ночь с 2 на 3 января столбики термометров опустятся до 5–7 градусов ниже нуля.

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова
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