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1 января, 19:40

Глава МИД Турции провёл переговоры с президентом ФРГ

Глава МИД Турции обсудил с президентом Германии расширение НАТО и военную операцию в Сирии

<p>Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/MevlutCavusoglu" target="_blank" rel="noopener noreferrer">MevlutCavusoglu</a></p>

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером. Фото © Twitter / MevlutCavusoglu

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провёл переговоры с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером. Стороны обсудили тему расширения НАТО и ситуацию в Сирии, где Анкара проводит военную операцию против курдов. Об этом сообщил в своём твиттере глава турецкого МИД.

"Передал наилучшие пожелания от президента [Турции] Реджепа Тайипа Эрдогана президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру. Обсудили ситуацию в САР и расширение НАТО", — коротко написал Чавушоглу.

Названа возможная дата встречи глав МИД Турции, России и Сирии

Названа возможная дата встречи глав МИД Турции, России и Сирии

А ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган предложил российскому коллеге Владимиру Путину организовать встречу лидеров Турции, РФ и Сирии, однако для начала он счёл необходимым организовать переговоры глав разведслужб, Минобороны и МИД.

Андрей Бражников

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