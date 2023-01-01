Глава МИД Турции провёл переговоры с президентом ФРГ

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провёл переговоры с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером. Стороны обсудили тему расширения НАТО и ситуацию в Сирии, где Анкара проводит военную операцию против курдов. Об этом сообщил в своём твиттере глава турецкого МИД.

"Передал наилучшие пожелания от президента [Турции] Реджепа Тайипа Эрдогана президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру. Обсудили ситуацию в САР и расширение НАТО", — коротко написал Чавушоглу.