Глава МИД Турции провёл переговоры с президентом ФРГ
Глава МИД Турции обсудил с президентом Германии расширение НАТО и военную операцию в Сирии
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером. Фото © Twitter / MevlutCavusoglu
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провёл переговоры с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером. Стороны обсудили тему расширения НАТО и ситуацию в Сирии, где Анкара проводит военную операцию против курдов. Об этом сообщил в своём твиттере глава турецкого МИД.
"Передал наилучшие пожелания от президента [Турции] Реджепа Тайипа Эрдогана президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру. Обсудили ситуацию в САР и расширение НАТО", — коротко написал Чавушоглу.
А ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган предложил российскому коллеге Владимиру Путину организовать встречу лидеров Турции, РФ и Сирии, однако для начала он счёл необходимым организовать переговоры глав разведслужб, Минобороны и МИД.