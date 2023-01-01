Постпред Украины дал ООН повод опасаться за свою психику странным твитом с часами с Бэтменом
Полянский опасается, что постпреду Украины понадобится помощь психиатра в Совбезе ООН
Сергей Кислица. Обложка © Ukraineun.org / Twitter / Sergiy Kyslytsya
Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский прокомментировал ненавистнические высказывания в адрес России постпреда Украины Сергея Кислицы, выразив опасение, что украинскому дипломату придётся вызывать скорую психиатрическую помощь прямо на заседание Совета Безопасности. Так он отреагировал на странные ночные твиты коллеги, в которых тот хвастался часами с Бэтменом.
"Жаль всё-таки, что с уходом Мексики из Совбеза с 1 января нас покинул её постпред — профессиональный психиатр, его услуги явно по-прежнему востребованы! Конечно, он сможет наблюдать господина Кислицу на расстоянии, тем более что диагноз абсолютно ясен. Не обострился бы только, а то придётся скорую психиатрическую прям на заседание вызывать", — написал Полянский в телеграм-канале.
Ранее постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица перешёл на личные оскорбления российских дипломатов. Так, в "Твиттере" он опубликовал пост, где назвал логику Москвы "дебильной", а первого зампостпреда РФ Дмитрия Полянского "одной из самых отвратительных персон, которые видела ООН".