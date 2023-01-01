Мужчина с бомбой попытался прорваться на инаугурацию президента Бразилии
Reuters: В Бразилии на инаугурации президента задержали мужчину со взрывчаткой и ножом
В городе Бразилиа задержан мужчина с бомбой и ножом, который пытался прорваться на инаугурацию избранного президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя военной полиции страны.
"Бразильская полиция задержала мужчину с взрывным устройством и ножом, который пытался проникнуть на эспланаду в Бразилиа на инаугурацию избранного президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы", — пишет агентство.
Напомним, что по результатам обработки 97,1% протоколов с участков в рамках второго тура голосования Лула да Силва одержал победу на выборах главы Бразилии. Конкурента Жаира Болсонару он обогнал на два миллиона голосов. Будущий президент также обозначил свою главную задачу, заявив, что в первую очередь будет бороться с голодом в Бразилии.
ТАСС / Zuma