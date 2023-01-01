Мужчина с бомбой попытался прорваться на инаугурацию президента Бразилии

В городе Бразилиа задержан мужчина с бомбой и ножом, который пытался прорваться на инаугурацию избранного президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя военной полиции страны.

"Бразильская полиция задержала мужчину с взрывным устройством и ножом, который пытался проникнуть на эспланаду в Бразилиа на инаугурацию избранного президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы", — пишет агентство.