Президент Бразилии Лула да Силва заявил о готовности перезапустить отношения с Россией
Матвиенко: Избранный президент Бразилии заявил о готовности к перезапуску отношений с РФ
Избранный бразильский лидер Лула да Силва заявил о готовности перезапустить российско-бразильские отношения. Об этом рассказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в беседе с журналистами.
По её словам, президент Бразилии подтвердил готовность сотрудничать с Россией в вопросах наращивания объёмов взаимодействия в различных сферах. Более того, он поддержал идею запуска комиссии высокого уровня с Москвой, которая не проводилась несколько лет.
"Очень важно, что в ходе этой встречи вновь избранный президент подтвердил готовность и заинтересованность перезапустить российско-бразильские отношения с точки зрения наращивания объёмов торгово-экономического сотрудничества в научной сфере, в технической сфере, в сфере природоохранной и в иных", — сказала Матвиенко.
Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко передала избранному президенту Бразилии Луле да Силве письменное послание лидера России Владимира Путина.
Напомним, что по результатам обработки 97,1% протоколов с участков в рамках второго тура голосования Лула да Силва одержал победу на выборах главы Бразилии. Конкурента Жаира Болсонару он обогнал на два миллиона голосов. Будущий президент также обозначил свою главную задачу, заявив, что в первую очередь будет бороться с голодом в Бразилии.
ТАСС / EPA / KHALED ELFIQI