Президент Бразилии Лула да Силва заявил о готовности перезапустить отношения с Россией

Избранный бразильский лидер Лула да Силва заявил о готовности перезапустить российско-бразильские отношения. Об этом рассказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в беседе с журналистами.

По её словам, президент Бразилии подтвердил готовность сотрудничать с Россией в вопросах наращивания объёмов взаимодействия в различных сферах. Более того, он поддержал идею запуска комиссии высокого уровня с Москвой, которая не проводилась несколько лет.

"Очень важно, что в ходе этой встречи вновь избранный президент подтвердил готовность и заинтересованность перезапустить российско-бразильские отношения с точки зрения наращивания объёмов торгово-экономического сотрудничества в научной сфере, в технической сфере, в сфере природоохранной и в иных", — сказала Матвиенко.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко передала избранному президенту Бразилии Луле да Силве письменное послание лидера России Владимира Путина.