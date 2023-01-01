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1 января, 17:23

Головин забил первый гол "Монако" в 2023 году

"Монако" обыграл "Брест" в матче чемпионата Франции по футболу благодаря голу Головина

<p>Футболист Александр Головин. Обложка © ТАСС / Zuma / Panoramic</p>

Футболист Александр Головин. Обложка © ТАСС / Zuma / Panoramic

"Монако" обыграл "Брест" со счётом 1:0 в матче 17-го тура чемпионата Франции по футболу. Победу монегаскам принёс единственный за всю игру гол полузащитника Александра Головина. Встреча прошла на стадионе "Луи II".

Счёт был открыт на 54-й минуте. Таким образом, россиянин стал автором первого забитого мяча "Монако" в 2023 году. Победа позволила команде Филиппа Клемана с 33 очками оказаться на четвёртом месте в турнирной таблице. Между тем "Брест" с 13 баллами занимает 17-ю строчку.

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Лайф напоминает, что в ноябре "Монако" обыграл "Тулузу" со счётом 2:0 в футбольном матче 14-го тура чемпионата Франции благодаря голу Головина. Тогда встреча состоялась в Тулузе на стадионе "Мунисипал".

Никита Осипов

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