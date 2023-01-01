Головин забил первый гол "Монако" в 2023 году

"Монако" обыграл "Брест" со счётом 1:0 в матче 17-го тура чемпионата Франции по футболу. Победу монегаскам принёс единственный за всю игру гол полузащитника Александра Головина. Встреча прошла на стадионе "Луи II".

Счёт был открыт на 54-й минуте. Таким образом, россиянин стал автором первого забитого мяча "Монако" в 2023 году. Победа позволила команде Филиппа Клемана с 33 очками оказаться на четвёртом месте в турнирной таблице. Между тем "Брест" с 13 баллами занимает 17-ю строчку.