Головин забил первый гол "Монако" в 2023 году
"Монако" обыграл "Брест" в матче чемпионата Франции по футболу благодаря голу Головина
Футболист Александр Головин. Обложка © ТАСС / Zuma / Panoramic
"Монако" обыграл "Брест" со счётом 1:0 в матче 17-го тура чемпионата Франции по футболу. Победу монегаскам принёс единственный за всю игру гол полузащитника Александра Головина. Встреча прошла на стадионе "Луи II".
Счёт был открыт на 54-й минуте. Таким образом, россиянин стал автором первого забитого мяча "Монако" в 2023 году. Победа позволила команде Филиппа Клемана с 33 очками оказаться на четвёртом месте в турнирной таблице. Между тем "Брест" с 13 баллами занимает 17-ю строчку.
Лайф напоминает, что в ноябре "Монако" обыграл "Тулузу" со счётом 2:0 в футбольном матче 14-го тура чемпионата Франции благодаря голу Головина. Тогда встреча состоялась в Тулузе на стадионе "Мунисипал".