Тарасова считает, что Федерация фигурного катания России справляется с санкциями
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что Федерация фигурного катания на коньках успешно справляется со всеми санкциями, которые введены в отношении российских спортсменов. Мнение она высказала в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".
"Мы справляемся с санкциями. Но это не значит, что всю оставшуюся жизнь мы должны не участвовать в международных соревнованиях. Наша федерация поддерживает наших спортсменов, наших тренеров. За это им большое спасибо. Они организовывают очень хорошие соревнования и сборы, на которых мы все всегда счастливы", — призналась тренер.
Ранее двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева призналась, что любовь является главным смыслом её жизни. Во время общения с журналистами 23-летняя спортсменка пожелала россиянам в новом году "очень много любви".
ТАСС / Софья Сандурская