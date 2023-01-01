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1 января, 15:52

Тарасова считает, что Федерация фигурного катания России справляется с санкциями

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что Федерация фигурного катания на коньках успешно справляется со всеми санкциями, которые введены в отношении российских спортсменов. Мнение она высказала в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".

"Мы справляемся с санкциями. Но это не значит, что всю оставшуюся жизнь мы должны не участвовать в международных соревнованиях. Наша федерация поддерживает наших спортсменов, наших тренеров. За это им большое спасибо. Они организовывают очень хорошие соревнования и сборы, на которых мы все всегда счастливы", — призналась тренер.

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ТАСС / Софья Сандурская

Оксана Попова

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