Нарколог назвал напиток, которым можно заменить алкоголь на новогодних застольях

Вместо алкоголя полезнее пить кефир — так человек будет намного здоровее. Об этом в беседе с "Газетой.ru" заявил психиатр, нарколог, эксперт телеканала "Доктор" Василий Шуров. По его словам, безопасных доз спиртного нет, даже бокал пива или вина может негативно сказаться на организме.

"При регулярном употреблении даже небольших доз алкоголя существует суммирующий эффект: нейротропный яд убивает определённое количество нейронов головного мозга. Этанол также разрушает периферическую нервную систему, повреждая оболочки нервов и вызывая атрофию мышц", — отметил эксперт.

Распитие спиртного может привести к мутагенности и нарушению деления клеток. Причём данный процесс активнее происходит у сперматозоидов — алкоголь отрицательно влияет на генетический материал. Нарколог посоветовал мужчинам отказаться от крепких напитков за три месяца до планируемого зачатия.