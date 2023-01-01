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1 января, 14:09

В Санкт-Петербурге провели вдохновляющий на исполнение желаний "Забег обещаний"

В Санкт-Петербурге 1 января провели праздничный "Забег обещаний". Организаторы утверждают, что главной целью участников в нём был не финиш, а исполнение заветных желаний.

"Вы бежите не к финишу, а к исполнению желания. Любого: пробежать марафон, выучить английский, научиться плавать, посадить дерево или даже купить квартиру", — цитирует организаторов газета "Петербургский дневник".

Забег прошёл в парке Сосновка, Таврическом саду и Московском парке Победы. Кроме Санкт-Петербурга аналогичное мероприятие состоялось во многих других городах России.

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Обложка ©

PxHere

Илья Суриков

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