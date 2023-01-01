Умерла одна из основателей группы The Pointer Sisters Анита Пойнтер

В возрасте 74 лет скончалась американская певица, одна из основательниц поп-группы The Pointer Sisters Анита Пойнтер. Об этом сообщает Hollywood Reporter.

Агент певицы Роджер Нил рассказал, что певица умерла в окружении близких. Известно, что в последнее время она боролась с раком.

"Хотя мы глубоко опечалены потерей Аниты, нас утешает то, что теперь она со своей дочерью Джадой и сёстрами Джун и Бонни", — сказано в заявлении родственников Пойнтер.

Анита Пойнтер и её младшие сёстры Бонни, Джун и Рут основали группу The Pointer Sisters в 1969 году. За песню Fairytale из дебютного альбома коллектив получил премию "Грэмми". Всего на счету группы три таких награды.