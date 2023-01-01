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1 января, 17:34

"Он обрёл покой": Гус Хиддинк высказался о смерти Пеле

Гус Хиддинк высказался о смерти легендарного бразильского футболиста Пеле

<p>Пеле. Обложка © Shutterstock</p>

Пеле. Обложка © Shutterstock

Бывший главный тренер сборной России и "Анжи" Гус Хиддинк высказался о смерти легендарного бразильского футболиста Пеле, который скончался 29 декабря в возрасте 82 лет.

"Молюсь за Пеле. Надеюсь, он обрёл покой", — сказал Хиддинк в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".

Причиной смерти экс-игрока сборной Бразилии стал множественный отказ внутренних органов в результате отрицательной динамики рака прямой кишки.

100-летняя мать Пеле до сих пор не знает о его смерти

100-летняя мать Пеле до сих пор не знает о его смерти

Напомним, короля футбола Пеле похоронят в "небоскрёбе для мёртвых". Прощание с трёхкратным чемпионом мира состоится на стадионе его родного футбольного клуба "Сантос" в Сан-Паулу. Крупнейший порт Латинской Америки Сантос назовут в честь Пеле.

Андрей Бражников

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