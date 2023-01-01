"Он обрёл покой": Гус Хиддинк высказался о смерти Пеле
Гус Хиддинк высказался о смерти легендарного бразильского футболиста Пеле
Пеле. Обложка © Shutterstock
Бывший главный тренер сборной России и "Анжи" Гус Хиддинк высказался о смерти легендарного бразильского футболиста Пеле, который скончался 29 декабря в возрасте 82 лет.
"Молюсь за Пеле. Надеюсь, он обрёл покой", — сказал Хиддинк в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".
Причиной смерти экс-игрока сборной Бразилии стал множественный отказ внутренних органов в результате отрицательной динамики рака прямой кишки.
Напомним, короля футбола Пеле похоронят в "небоскрёбе для мёртвых". Прощание с трёхкратным чемпионом мира состоится на стадионе его родного футбольного клуба "Сантос" в Сан-Паулу. Крупнейший порт Латинской Америки Сантос назовут в честь Пеле.