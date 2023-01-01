Читатели британской газеты Daily Mail осудили украинского лидера Владимира Зеленского за слова о Крыме в новогоднем обращении к народу. В ответ на это пользователи оставили разъярённые комментарии под одной из публикаций издания.

"Этот парень опасен, его купили, чтобы он играл отведённую ему роль. Украина — не демократическое государство, и её существование подходит к концу благодаря Зеленскому и тактике Запада", — заявил один из комментаторов.

Другие пользователи предложили Зеленскому меньше просить финансовой помощи у Запада и больше думать о достижении мира с Россией. При этом некоторые читатели уверены, что "выписывать чеки" главе государства придётся и дальше. Ряд комментаторов отметили, что украинцы мёрзнут и умирают, пока сам президент богатеет. А один из юзеров и вовсе назвал Зеленского идиотом и подчеркнул, что его нужно убрать, чтобы Украина могла вернуться к обычной жизни.