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1 января, 18:37

"Спортмастер" подтвердил подлинность слитых в Сеть данных сотен тысяч клиентов

"Спортмастер" подтвердил информацию об утечке данных покупателей

Ретейлер "Спортмастер" подтвердил, что в открытый доступ попали номера телефонов, электронная почта и имена клиентов. В пресс-службе заверили, что база не включает платёжную информацию покупателей, компания начала проверку по факту случившегося и уведомила Роскомнадзор.

"31 декабря в одном из телеграм-каналов был опубликован архив с данными клиентов "Спортмастера". В распоряжении злоумышленников оказались имена, даты рождения, номера телефонов и адреса электронных почт. По результатам изучения архива подтверждено, что инцидент не затрагивает логины и пароли пользователей, платёжную информацию, а также учётные данные сотрудников", — уточнил в беседе с ТАСС представитель компании.

По его словам, база может быть от 2019 года. Роскомнадзор уже проверяет информацию об утечке персональных данных покупателей.

Более 200 миллионов записей с персональными данными россиян слиты в Сеть с начала года

Более 200 миллионов записей с персональными данными россиян слиты в Сеть с начала года

А ранее российские хакеры RaHDit раскрыли данные полутора тысяч шпионов Cлужбы внешней разведки Украины. Среди них оказался директор пекинского филиала "Укрспецэкспорта" Геннадий Романчин.

Обложка ©

ТАСС / Донат Сорокин

Андрей Бражников

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