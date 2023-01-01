"Спортмастер" подтвердил подлинность слитых в Сеть данных сотен тысяч клиентов

Ретейлер "Спортмастер" подтвердил, что в открытый доступ попали номера телефонов, электронная почта и имена клиентов. В пресс-службе заверили, что база не включает платёжную информацию покупателей, компания начала проверку по факту случившегося и уведомила Роскомнадзор.

"31 декабря в одном из телеграм-каналов был опубликован архив с данными клиентов "Спортмастера". В распоряжении злоумышленников оказались имена, даты рождения, номера телефонов и адреса электронных почт. По результатам изучения архива подтверждено, что инцидент не затрагивает логины и пароли пользователей, платёжную информацию, а также учётные данные сотрудников", — уточнил в беседе с ТАСС представитель компании.

По его словам, база может быть от 2019 года. Роскомнадзор уже проверяет информацию об утечке персональных данных покупателей.