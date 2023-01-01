Вражда Зеленского и Орбана поставила под угрозу сближение Украины с НАТО и ЕС

Разногласия между Украиной и Венгрией, а также между их лидерами, Владимиром Зеленским и Виктором Орбаном, по множеству вопросов ставят под угрозу позиции киевского режима в нынешнем кризисе. Об этом пишет Financial Times (FT).

По мнению корреспондента издания Мартона Дуная, позиция венгерского премьера Виктора Орбана по Украине зависит от мнения Брюсселя относительно расходования финансов из фондов сплочения на миллиарды евро для восстановления его страны после пандемии.

"Когда ЕС будет обсуждать это окончательное решение, любой вопрос, требующий единогласного согласия, — например, дальнейшая помощь Украине — может снова стать заложником Венгрии, опасаются другие страны-члены", — написал публицист.

Журналист добавил, что в этой связи Будапешт продолжает сохранять экономические связи с Россией, требуя от ЕС послабления санкций, затрагивающих энергетику. При этом венгерские власти подчёркивают, что недовольны действиями Украины против этнических венгров. Кроме того, Будапешт препятствует попыткам Украины сблизиться с НАТО, требуя восстановления прав меньшинств.

Дунай также отметил, что между лидерами двух стран возникли разногласия накануне выборов в Венгрии в апреле 2022 года, когда Зеленский обвинил Орбана в поддержке России в украинском кризисе. Отношения Украины и Венгрии находятся сейчас на минимальном уровне, подытожил корреспондент.