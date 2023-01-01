SHOT ПРОВЕРКА: Почему ваши заказы задерживаются?
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
1 января, 19:14

Зеленского раскритиковали за наивную веру в обещания Запада

Экс-советник президента Украины Соскин раскритиковал Зеленского за наивную веру в обещания Запада

<p>Владимир Зеленский. Обложка © Telegram-канал / <a href="https://t.me/V_Zelenskiy_official/2180" target="_blank" rel="noopener noreferrer">V_Zelenskiy_official</a></p>

Владимир Зеленский. Обложка © Telegram-канал / V_Zelenskiy_official

Бывший советник президента Украины, экономист Олег Соскин раскритиковал Владимира Зеленского и назвал неопытным руководителем за наивную веру в обещания Запада помочь в восстановлении страны. В эфире своего YouTube-канала эксперт заявил, что Незалежная находится в "энтропийной воронке" — и до 2024 года не будет никаких изменений.

"Украина — это страна-лузер... Какое развитие? Когда этот мальчик Зеленский, клоун, начинает говорить про какой-то там план Маршалла. Ну это просто дитё, что вы с ребёнка возьмёте? Он разве что-то понимает?" — заметил Соскин.

Согласно прогнозу экономиста, в скором времени на Украине уже наступит стагнация экономики, которая только усилит проводимые Владимиром Зеленским политические репрессии и террор.

Ранее эксперт телеканала CNN Ник Патон Уолш выразил уверенность в том, что страны – члены НАТО в скором времени могут потерять терпение из-за бесконечных поставок оружия Киеву и принудить Зеленского пойти на мирное соглашение с Россией.

"Он предал украинский народ": На Западе признались в разочаровании Зеленским

"Он предал украинский народ": На Западе признались в разочаровании Зеленским

Андрей Бражников

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров