Зеленского раскритиковали за наивную веру в обещания Запада

Бывший советник президента Украины, экономист Олег Соскин раскритиковал Владимира Зеленского и назвал неопытным руководителем за наивную веру в обещания Запада помочь в восстановлении страны. В эфире своего YouTube-канала эксперт заявил, что Незалежная находится в "энтропийной воронке" — и до 2024 года не будет никаких изменений.

"Украина — это страна-лузер... Какое развитие? Когда этот мальчик Зеленский, клоун, начинает говорить про какой-то там план Маршалла. Ну это просто дитё, что вы с ребёнка возьмёте? Он разве что-то понимает?" — заметил Соскин.

Согласно прогнозу экономиста, в скором времени на Украине уже наступит стагнация экономики, которая только усилит проводимые Владимиром Зеленским политические репрессии и террор.