Зеленского раскритиковали за наивную веру в обещания Запада
Экс-советник президента Украины Соскин раскритиковал Зеленского за наивную веру в обещания Запада
Владимир Зеленский. Обложка © Telegram-канал / V_Zelenskiy_official
Бывший советник президента Украины, экономист Олег Соскин раскритиковал Владимира Зеленского и назвал неопытным руководителем за наивную веру в обещания Запада помочь в восстановлении страны. В эфире своего YouTube-канала эксперт заявил, что Незалежная находится в "энтропийной воронке" — и до 2024 года не будет никаких изменений.
"Украина — это страна-лузер... Какое развитие? Когда этот мальчик Зеленский, клоун, начинает говорить про какой-то там план Маршалла. Ну это просто дитё, что вы с ребёнка возьмёте? Он разве что-то понимает?" — заметил Соскин.
Согласно прогнозу экономиста, в скором времени на Украине уже наступит стагнация экономики, которая только усилит проводимые Владимиром Зеленским политические репрессии и террор.
Ранее эксперт телеканала CNN Ник Патон Уолш выразил уверенность в том, что страны – члены НАТО в скором времени могут потерять терпение из-за бесконечных поставок оружия Киеву и принудить Зеленского пойти на мирное соглашение с Россией.
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