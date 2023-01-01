Москвичам рассказали о погоде в первую неделю 2023 года

В первую неделю 2023 года погода в Москве будет неоднородной. Ожидается рекордное потепление до плюс пяти градусов, а также похолодание до минус 15. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, первые два дня праздников температура будет держаться выше нуля, но затем начнётся похолодание. Уже 3 января ночью прогнозируется от минус шести до минус восьми, а днём — от минус одного до минус трёх.

"В дальнейшем произойдёт резкое понижение температуры, с 5 по 7 января будет до минус 15 градусов ночью и даже ниже. Дневные температуры — не выше 8–10 градусов мороза", — сказал он в беседе с радио "Комсомольская правда".