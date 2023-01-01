Москвичам рассказали о погоде в первую неделю 2023 года
Синоптик Вильфанд рассказал о предстоящих перепадах температуры в Москве
В первую неделю 2023 года погода в Москве будет неоднородной. Ожидается рекордное потепление до плюс пяти градусов, а также похолодание до минус 15. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, первые два дня праздников температура будет держаться выше нуля, но затем начнётся похолодание. Уже 3 января ночью прогнозируется от минус шести до минус восьми, а днём — от минус одного до минус трёх.
"В дальнейшем произойдёт резкое понижение температуры, с 5 по 7 января будет до минус 15 градусов ночью и даже ниже. Дневные температуры — не выше 8–10 градусов мороза", — сказал он в беседе с радио "Комсомольская правда".
Ранее Лайф писал о том, что в Москве погода 1 января может побить рекорд 1973 года. Так, в столице ожидается до плюс шести градусов, дождь и облачная погода. В последний раз такие показатели 1 января в столице были зафиксированы 50 лет назад.
Агентство "Москва" / Александр Авилов