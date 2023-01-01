"Восполняем ресурсы": Россиянам рассказали, как правильно провести новогодние каникулы

Каждый россиянин ждёт Нового года и традиционных выходных. Однако многие в эти дни неожиданно сталкиваются с апатией и чувством "разбитости". Как рассказала психолог Дарья Дугенцова, причиной тому так называемая досуговая болезнь. Как с ней бороться и правильно отдыхать на новогодних каникулах, она рассказала в беседе с телеканалом "360".

Она сообщила, что такой недуг выявили голландские учёные из Тилбургского университета. Специалисты выяснили, что "досуговой болезнью" на новогодних праздниках, как правило, страдают любители спиртного и те, кто не умеет отдыхать. Чтобы защитить себя от этой хвори, нужно придерживаться нескольких правил, продолжила психолог.

Во-первых, стоит оценить своё состояние по шкале от нуля до десяти. Если показатель ниже шести, то больше времени стоит отдыхать и заниматься действительно тем, чем желаете. Например, если вас зовут на лыжный отдых, но вас больше привлекает гончарное дело, лучше от спортивной поездки отказаться, ведь это может лишь утомить и не принести никакой радости.

Также врач рассказала, что перед Новым годом рекомендуется завершить все рабочие дела, чтобы не отвлекаться на них в праздники. По её словам, стоит "закрыть гештальты, дабы не нести их в новый год".

"Дайте себе отдохнуть столько, сколько хочется, и только потом приступайте к рабочим проектам, если это необходимо", — советует Дугенцова.

Также она подчеркнула, что практически каждая семья посещает родственников в праздники. Однако если этого делать не хочется, то медик рекомендует задать себе вопрос: кому это надо? Если вы считаете, что это нужно вам, то близких стоит посетить. В случае иного ответа задумайтесь, по какой причине вы не хотите навещать их.

"Если же вы понимаете, что хотите в эти праздники сделать акцент на себе, — делайте. Вы сами творец своей судьбы. Никто на вас не обидится, если вы честно скажете, что хотите наполниться ресурсом дома, или побыть с семьёй, или у вас уже другие планы", — резюмировала психолог.