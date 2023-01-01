Овечкин стал первой звездой декабря в НХЛ

Российский нападающий и капитан клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин признан первой звездой декабря в Национальной хоккейной лиге. Об этом пресс-служба НХЛ сообщила в своём Twitter-аккаунте.

За минувший месяц Александр Овечкин набрал 22 очка в 15 матчах. Из них 13 шайб и 9 результативных передач.

Второй звездой декабря признан канадский форвард клуба "Эдмонтон Ойлерз" Коннор Макдэвид. Его результат — 31 очко в 15 играх (14+17). Третьей звездой стал американский нападающий "Баффало Сейбрз" Тэйдж Томпсон с показателем в 22 очка за 11 матчей (13+9).