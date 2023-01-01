SHOT ПРОВЕРКА: Почему ваши заказы задерживаются?
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
1 января, 19:57

Овечкин стал первой звездой декабря в НХЛ

<p>Александр Овечкин. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/Capitals/status/1603541241383518208/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Washington Capitals</a></p>

Александр Овечкин. Фото © Twitter / Washington Capitals

Российский нападающий и капитан клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин признан первой звездой декабря в Национальной хоккейной лиге. Об этом пресс-служба НХЛ сообщила в своём Twitter-аккаунте.

За минувший месяц Александр Овечкин набрал 22 очка в 15 матчах. Из них 13 шайб и 9 результативных передач.

Второй звездой декабря признан канадский форвард клуба "Эдмонтон Ойлерз" Коннор Макдэвид. Его результат — 31 очко в 15 играх (14+17). Третьей звездой стал американский нападающий "Баффало Сейбрз" Тэйдж Томпсон с показателем в 22 очка за 11 матчей (13+9).

Овечкин назван НХЛ первой звездой минувшего игрового дня

Овечкин назван НХЛ первой звездой минувшего игрового дня

Ранее Овечкин вышел на чистое второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, опередив Горди Хоу (801). На данный момент на счету российского капитана "Вашингтона" 806 голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Рекордсменом лиги по голам остаётся Уэйн Гретцки (894).

Андрей Бражников

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров