Путин призвал Правительство РФ организовать комиссию по развитию беспилотных авиасистем

Президент России Владимир Путин призвал Правительство РФ организовать комиссию по развитию беспилотных авиационных систем в стране. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Кремля. Согласно сообщению, данное объединение возглавит первый заместитель председателя кабмина Андрей Белоусов.

Поручение важно выполнить для подготовки согласованных идей по осуществлению госполитики в этой сфере и решению задач, которые связаны, в частности, с разработкой беспилотных авиасистем и средств защиты от их незаконного применения. Речь также идёт о развитии инфраструктуры, необходимой для эксплуатации таких систем, подготовке кадров и интеграции беспилотников в единое воздушное пространство России.

Сделать вышеперечисленное нужно до 15 февраля. Правительственная комиссия будет показывать президенту сводные доклады о развитии беспилотной авиации. Первый из них должен быть представлен до 30 апреля и далее — раз в течение года.

Кроме того, кабмин обязан до 1 июня следующего года утвердить стратегию развития беспилотной авиации на ближайшие семь и двенадцать лет. При этом до 1 апреля от правительства требуется разработать план государственного гражданского заказа на российские беспилотные авиасистемы до 2030 года. Помимо этого российский лидер поручил создать благоприятные условия для развития рынка в этой сфере.