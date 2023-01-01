Лула да Силва принёс присягу и в третий раз стал президентом Бразилии

Луис Инасиу Лула да Силва, в третий раз избранный президентом Бразилии, 1 января официально вступил в должность главы государства. Церемония инаугурации прошла в здании Конгресса страны.

Ко дворцу Планалту, официальной резиденции бразильского лидера, пришли тысячи сторонников Лулы да Сильвы. В столице государства были усилены меры безопасности. Лула да Силва на церемонии принёс присягу на срок с 1 января 2023 года до 4 января 2027-го. Документ он подписал ручкой, которую ему подарили на предвыборном мероприятии в штате Пиауи в 1989 году.

"Я обещаю поддерживать, защищать и соблюдать конституцию, соблюдать законы, поддерживать целостность и независимость Бразилии", — заявил Силва.

Также церемония инаугурации проходит для нового Правительства Бразилии. В новый кабмин, состоящий из 37 министерств, вошли представители девяти бразильских партий, а также несколько кандидатов, не состоящих в каких-либо партиях.