Лула да Силва принёс присягу и в третий раз стал президентом Бразилии
Луис Инасиу Лула да Силва, в третий раз избранный президентом Бразилии, 1 января официально вступил в должность главы государства. Церемония инаугурации прошла в здании Конгресса страны.
Ко дворцу Планалту, официальной резиденции бразильского лидера, пришли тысячи сторонников Лулы да Сильвы. В столице государства были усилены меры безопасности. Лула да Силва на церемонии принёс присягу на срок с 1 января 2023 года до 4 января 2027-го. Документ он подписал ручкой, которую ему подарили на предвыборном мероприятии в штате Пиауи в 1989 году.
"Я обещаю поддерживать, защищать и соблюдать конституцию, соблюдать законы, поддерживать целостность и независимость Бразилии", — заявил Силва.
Также церемония инаугурации проходит для нового Правительства Бразилии. В новый кабмин, состоящий из 37 министерств, вошли представители девяти бразильских партий, а также несколько кандидатов, не состоящих в каких-либо партиях.
Напомним, что по результатам обработки 97,1% протоколов с участков в рамках второго тура голосования Лула да Силва одержал победу на выборах главы Бразилии. Конкурента Жаира Болсонару он обогнал на два миллиона голосов. Будущий президент также обозначил свою главную задачу, заявив, что в первую очередь будет бороться с голодом в Бразилии.
ТАСС / АР / Andre Penner