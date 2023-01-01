Роналду может воссоединиться с бывшим напарником
Marca: Модрич и Роналду могут снова играть за один клуб
Лука Модрич и Криштиану Роналду. Фото © Ahmad Mora / NurPhoto via Getty Images
Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич и нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду, ранее вместе выступавшие за мадридский "Реал", в ближайшее время могут снова играть за один клуб. Об этом пишет Marca.
По данным издания, в приобретении экс-напарника Роналду заинтересован саудовский "Аль-Наср". Но Модрич планирует продолжить выступления за "Реал" хотя бы ещё один сезон. "Королевский клуб" также не намерен раньше времени отпускать 37-летнего хорвата. Кроме того, издание сообщает, что саудовский футбольный клуб намерен заключить контракт с экс-защитником "Реала" Серхио Рамосом, в настоящее время представляющим ПСЖ.
"В 2022 году в Эр-Рияде хотели подписать Криштиану, следующая цель — Серхио Рамос летом 2023 года, а затем — Лука Модрич в 2024 году. Первая задача уже выполнена, и сейчас работа идёт над решением второй. Что касается третьей, необходимо подождать, потому что хорват полностью отдаёт предпочтение "Реалу", — говорится в материале.
Как уточняется, в Эр-Рияде не сомневаются, что через некоторое время смогут собрать команду мечты, так как с приходом Криштиану Роналду в саудовский футбол "мечты начинают сбываться".
Ранее появилась информация о переходе 37-летнего Роналду в "Аль-Наср". Чуть позже клуб из Саудовской Аравии официально объявил о подписании контракта с португальским игроком. Он рассчитан на два года. По информации СМИ, общая сумма трудового соглашения оценивается приблизительно в 100 миллионов евро. При этом ещё столько же Роналду получит по рекламным контрактам, что сделает его самым высокооплачиваемым спортсменом мира.