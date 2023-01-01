Роналду может воссоединиться с бывшим напарником

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич и нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду, ранее вместе выступавшие за мадридский "Реал", в ближайшее время могут снова играть за один клуб. Об этом пишет Marca.

По данным издания, в приобретении экс-напарника Роналду заинтересован саудовский "Аль-Наср". Но Модрич планирует продолжить выступления за "Реал" хотя бы ещё один сезон. "Королевский клуб" также не намерен раньше времени отпускать 37-летнего хорвата. Кроме того, издание сообщает, что саудовский футбольный клуб намерен заключить контракт с экс-защитником "Реала" Серхио Рамосом, в настоящее время представляющим ПСЖ.

"В 2022 году в Эр-Рияде хотели подписать Криштиану, следующая цель — Серхио Рамос летом 2023 года, а затем — Лука Модрич в 2024 году. Первая задача уже выполнена, и сейчас работа идёт над решением второй. Что касается третьей, необходимо подождать, потому что хорват полностью отдаёт предпочтение "Реалу", — говорится в материале.

Как уточняется, в Эр-Рияде не сомневаются, что через некоторое время смогут собрать команду мечты, так как с приходом Криштиану Роналду в саудовский футбол "мечты начинают сбываться".