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1 января, 20:58

Россиянам пообещали 30-градусные морозы на Рождество

Жителей Центральной России предупредили о 30-градусных морозах на Рождество

<p>Фото © Instagram (запрещён в РФ) / huskyanuko</p>

Фото © Instagram (запрещён в РФ) / huskyanuko

В Центральной России на Рождество ожидаются сильные морозы до 30 градусов, сообщил центр погоды "Фобос".

Согласно прогнозу метеорологов, 7 января благодаря гребню антициклона станет малооблачно и ударят настоящие рождественские морозы. Днём столбики термометров покажут минус 15–20 градусов, вечером температура воздуха опустится до минус 25 градусов, а местами до минус 30 градусов. Морозы сохранятся 8 января и отступят с наступлением первой рабочей недели.

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Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов сообщил, что наступление Нового года принесёт с собой жителям центральной части России перепады погоды и температур. По словам эксперта, уже с 2-го числа начнётся похолодание — в ночь с 2 на 3 января столбики термометров опустятся до 5–7 градусов ниже нуля.

Андрей Бражников
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