Россиянам пообещали 30-градусные морозы на Рождество

Согласно прогнозу метеорологов, 7 января благодаря гребню антициклона станет малооблачно и ударят настоящие рождественские морозы. Днём столбики термометров покажут минус 15–20 градусов, вечером температура воздуха опустится до минус 25 градусов, а местами до минус 30 градусов. Морозы сохранятся 8 января и отступят с наступлением первой рабочей недели.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов сообщил, что наступление Нового года принесёт с собой жителям центральной части России перепады погоды и температур. По словам эксперта, уже с 2-го числа начнётся похолодание — в ночь с 2 на 3 января столбики термометров опустятся до 5–7 градусов ниже нуля.