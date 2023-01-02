SHOT ПРОВЕРКА: Почему ваши заказы задерживаются?
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
1 января, 21:56

50-летняя женщина госпитализирована после попытки въехать в штаб-квартиру ООН

Женщина несколько раз пыталась проникнуть на территорию штаб-квартиры ООН на машине

Неизвестная женщина на машине утром 1 января предприняла несколько попыток въехать на территорию штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке, закрытой на праздники. Угрозы не было, заверили в пресс-службе международной организации после появления в Сети сообщений о якобы попытке "протаранить ворота" штаб-квартиры.

"Женщина этим утром пыталась въехать на территорию штаб-квартиры ООН. Она не смогла этого сделать. Какой-либо угрозы ООН не было. Полиция прибыла на место и разобралась с инцидентом", — уточнили в пресс-службе.

Между тем в полиции Нью-Йорка рассказали журналистам, что "информация о попытке протаранить ворота в штаб-квартиру не соответствует действительности". За рулём автомобиля была 50-летняя женщина. Ей понадобилась медицинская помощь. Водителя доставили в близлежащую больницу, сказали правоохранители.

А в городе Бразилиа задержан мужчина с бомбой и ножом, который пытался прорваться на инаугурацию избранного президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы.

Анджелина Джоли покинет пост спецпосланника ООН по делам беженцев

Анджелина Джоли покинет пост спецпосланника ООН по делам беженцев

Обложка ©

Getty Images / Horst Galuschka / Picture alliance

Андрей Бражников

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров