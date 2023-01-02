50-летняя женщина госпитализирована после попытки въехать в штаб-квартиру ООН

Неизвестная женщина на машине утром 1 января предприняла несколько попыток въехать на территорию штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке, закрытой на праздники. Угрозы не было, заверили в пресс-службе международной организации после появления в Сети сообщений о якобы попытке "протаранить ворота" штаб-квартиры.

"Женщина этим утром пыталась въехать на территорию штаб-квартиры ООН. Она не смогла этого сделать. Какой-либо угрозы ООН не было. Полиция прибыла на место и разобралась с инцидентом", — уточнили в пресс-службе.

Между тем в полиции Нью-Йорка рассказали журналистам, что "информация о попытке протаранить ворота в штаб-квартиру не соответствует действительности". За рулём автомобиля была 50-летняя женщина. Ей понадобилась медицинская помощь. Водителя доставили в близлежащую больницу, сказали правоохранители.