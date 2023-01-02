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1 января, 21:40

Писатель Кивинов рассказал, кто придумал название сериала "Улицы разбитых фонарей"

<p>Кадр из сериала "Улицы разбитых фонарей". Обложка © <a href="https://www.kinopoisk.ru/picture/3311396/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">КиноПоиск</a></p>

Кадр из сериала "Улицы разбитых фонарей". Обложка © КиноПоиск

Петербургский писатель Андрей Кивинов, по чьим книгам снимали детективный сериал "Улицы разбитых фонарей", раскрыл подробности о происхождении названия проекта. По его словам, женщина-редактор предложила его в 1995 году, когда съёмки уже начались.

"Съёмочная группа ютилась на "Ленфильме" в клетушке три на два метра. И что-то им надо было срочно креативить. Может, деньги требовалось выбить. Может, для телеканала "Россия" красивую афишу придумать хотели. Именно он тогда заказчиком был. А я вне этого процесса существовал. Мне потом продюсер позвонил: "Как тебе?" Я говорю: "Вроде неплохо", рассказал Кивинов в комментарии сайту 47news.ru.

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К слову, 4 января 2023 года исполнится 25 лет с выхода первого эпизода телесериала "Улицы разбитых фонарей". В общем было выпущено 16 сезонов проекта. Писатель Кивинов объяснил популярность "Улиц разбитых фонарей".

Юлия Коновалова

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