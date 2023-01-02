В Польше будут штрафовать чиновников за нарушение норматива по экономии электричества

В Польше планируют штрафовать чиновников за превышение норматива по экономии электроэнергии на 10%. Соответствующий закон начал действовать с 1 января. Он предписывает руководителям госорганов принять меры по сокращению потребления электроэнергии на подведомственных им объектах.

В расчёт не принимается энергопотребление в зданиях, используемых для обороны государства, с техническим оборудованием и установками, обеспечивающими непрерывность работы информационной инфраструктуры подразделений сектора государственных финансов, в объектах, составляющих критически важную инфраструктуру.

А за нарушение обязательства по экономии электроэнергии закон "Об особых решениях по защите потребителей электроэнергии в 2023 году в связи с ситуацией на рынке электроэнергии" предусматривает денежные штрафы в размере до 20 тысяч злотых (около 4,5 тысячи долларов).