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1 января, 22:54

В Польше будут штрафовать чиновников за нарушение норматива по экономии электричества

В Польше планируют штрафовать чиновников за превышение норматива по экономии электроэнергии на 10%. Соответствующий закон начал действовать с 1 января. Он предписывает руководителям госорганов принять меры по сокращению потребления электроэнергии на подведомственных им объектах.

В расчёт не принимается энергопотребление в зданиях, используемых для обороны государства, с техническим оборудованием и установками, обеспечивающими непрерывность работы информационной инфраструктуры подразделений сектора государственных финансов, в объектах, составляющих критически важную инфраструктуру.

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А за нарушение обязательства по экономии электроэнергии закон "Об особых решениях по защите потребителей электроэнергии в 2023 году в связи с ситуацией на рынке электроэнергии" предусматривает денежные штрафы в размере до 20 тысяч злотых (около 4,5 тысячи долларов).

Ранее министр обороны Австрии Клаудиа Таннер заявила, что в ближайшие месяцы в Европе возможны отключения электроэнергии. По её словам, за ними якобы будут стоять спецслужбы из России.

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова

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