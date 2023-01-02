Топ-3 продуктов, которые избавляют от неприятного запаха изо рта

Стойкий неприятный запах изо рта, или по-другому галитоз чаще всего вызван наличием летучих соединений серы в слюне. Учёные провели исследование и установили, что определённые бактерии, присутствующие в некоторых пищевых продуктах, могут помочь предотвратить выработку этих серных соединений. Результаты исследования опубликовал портал 20minutos.

Соединения серы являются результатом деятельности определённых бактериальных штаммов, которые размножаются в остатках пищи и которые остаются при плохой гигиене зубов и дёсен. Однако некоторые продукты содержат бактерии, способные предотвратить размножение бактериальных штаммов.

Согласно исследованию, сахар влияет на микробиоту, вызывая метаболические и иммунные нарушения. Учёные изучили такие бактерии, как Lactobacillus salivarius, Lactobacillus reuteri, Streptococcus salivarius и Weisella cibaria, которые содержатся в ферментированных и пробиотических продуктах, таких как йогурт, суп мисо или хлеб на закваске.

В ходе эксперимента исследователи использовали базы данных семи клинических испытаний, участниками которых были 278 человек. В этих научных испытаниях оценивалась тяжесть дурного запаха изо рта по числу летучих соединений серы, найденных в образцах слюны, а также оценивалось количество налёта между зубами и органического осадка на языке больных. Таким образом, было установлено, что бактерии, присутствующие в пробиотических продуктах, предотвращают расщепление определённых белков анаэробными бактериями, которые обычно производят летучие соединения серы, являющиеся источником неприятного запаха изо рта.