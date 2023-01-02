Топ-3 продуктов, которые избавляют от неприятного запаха изо рта
Учёные перечислили продукты, которые помогут избавиться от неприятного запаха изо рта
Стойкий неприятный запах изо рта, или по-другому галитоз чаще всего вызван наличием летучих соединений серы в слюне. Учёные провели исследование и установили, что определённые бактерии, присутствующие в некоторых пищевых продуктах, могут помочь предотвратить выработку этих серных соединений. Результаты исследования опубликовал портал 20minutos.
Соединения серы являются результатом деятельности определённых бактериальных штаммов, которые размножаются в остатках пищи и которые остаются при плохой гигиене зубов и дёсен. Однако некоторые продукты содержат бактерии, способные предотвратить размножение бактериальных штаммов.
Согласно исследованию, сахар влияет на микробиоту, вызывая метаболические и иммунные нарушения. Учёные изучили такие бактерии, как Lactobacillus salivarius, Lactobacillus reuteri, Streptococcus salivarius и Weisella cibaria, которые содержатся в ферментированных и пробиотических продуктах, таких как йогурт, суп мисо или хлеб на закваске.
В ходе эксперимента исследователи использовали базы данных семи клинических испытаний, участниками которых были 278 человек. В этих научных испытаниях оценивалась тяжесть дурного запаха изо рта по числу летучих соединений серы, найденных в образцах слюны, а также оценивалось количество налёта между зубами и органического осадка на языке больных. Таким образом, было установлено, что бактерии, присутствующие в пробиотических продуктах, предотвращают расщепление определённых белков анаэробными бактериями, которые обычно производят летучие соединения серы, являющиеся источником неприятного запаха изо рта.
Ранее отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев заявил, что онкологическое заболевание в верхних дыхательных путях, бронхолёгочной системе, желудочно-кишечном тракте может быть причиной неприятного запаха изо рта. Кроме того, его могут вызывать болезни лор-органов: тонзиллиты, гаймориты, риносинуситы, риниты и аденоиды.
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