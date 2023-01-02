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2 января, 13:33

Диетолог назвала продукты, которые помогут вывести токсины из организма

Диетолог Соломатина: Рис, чернослив и морская капуста помогут вывести из организма токсины

Нутрициолог и диетолог Елена Соломатина рассказала Лайфу, какие пять продуктов помогут вывести токсины из организма. По её словам, их также следует включать в диету для очищения.

"На самом деле продуктов, которые выводят токсины, значительно больше, но в первую очередь это вода. Но если мы говорим именно о продуктах, то смотря какие именно эти токсины", — сказала собеседница Лайфа.

По её словам, при отравлении можно использовать в качестве сорбента хорошо проваренный или замоченный рис. Если же нужен мочегонный эффект, то поможет калий, который содержится в кураге и черносливе.

"Заливаем курагу и чернослив водой и настаиваем, водичку выпиваем, ягоды съедаем, потому что они ещё и улучшают работу кишечника", — объяснила Соломатина.

Хорошо выводит токсины и морская капуста, поскольку в ней содержится много пектина. Диетолог также упомянула и о пользе свёклы. А вот масло, в частности льняное, создаст желчегонный эффект, благодаря которому лучше работает печень и осуществляется отток желчи.

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Ранее нутрициолог Анастасия Разбойникова сообщила, что тёплая вода натощак разбавляет токсины и выводит их. Выпивая один стакан после пробуждения, вы запускаете организм и подготавливаете к работе ЖКТ.

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Shutterstock

Ольга Годуненко

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