Диетолог назвала продукты, которые помогут вывести токсины из организма

Нутрициолог и диетолог Елена Соломатина рассказала Лайфу, какие пять продуктов помогут вывести токсины из организма. По её словам, их также следует включать в диету для очищения.

"На самом деле продуктов, которые выводят токсины, значительно больше, но в первую очередь это вода. Но если мы говорим именно о продуктах, то смотря какие именно эти токсины", — сказала собеседница Лайфа.

По её словам, при отравлении можно использовать в качестве сорбента хорошо проваренный или замоченный рис. Если же нужен мочегонный эффект, то поможет калий, который содержится в кураге и черносливе.

"Заливаем курагу и чернослив водой и настаиваем, водичку выпиваем, ягоды съедаем, потому что они ещё и улучшают работу кишечника", — объяснила Соломатина.

Хорошо выводит токсины и морская капуста, поскольку в ней содержится много пектина. Диетолог также упомянула и о пользе свёклы. А вот масло, в частности льняное, создаст желчегонный эффект, благодаря которому лучше работает печень и осуществляется отток желчи.